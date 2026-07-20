Полицията откри 75-годишната Петранка Кръстанова от София, която бе обявена за издирване. Жената е забелязана от патрул на СДВР на Околовръстното шосе. По първоначална информация тя е в добро здравословно състояние.

Припомняме, че Петранка Кръстанова беше в неизвестност от петък. Тя бе видяна за последно на 17 юли около 8:30 ч. в жилището си в столичния квартал "Орландовци", като сигналът за изчезването ѝ беше подаден още същия ден.

Близките ѝ тогава споделиха, че жената е с лека форма на депресия, но е общителна.