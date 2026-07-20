Напрежението в Близкия изток продължава да расте. Вашингтон обяви девета серия удари по военни цели в Иран, а Техеран атакува американска база в Кувейт. Какви са последствията за България коментира в студиото на „Твоят ден“ Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

По думите му поскъпването на горивата у нас е закономерно след събитията в региона. Въпреки това Бенчев подчерта, че страната ни засега се справя успешно с осигуряването на необходимите количества горива, благодарение на работещата рафинерия и добрата организация на пазара. „Рафинерията работи, произвежда гориво и въпреки критичната обстановка се справяме доста добре. Най-важното е тя да бъде снабдена със суровини и да работи без прекъсване. Положителното е, че както предишното, така и настоящото управление работят в посока осигуряване на предвидимост по отношение на рафинерията. Когато държавата и бизнесът действат заедно, успяваме да предотвратяваме проблемите“, каза експертът.

Как реагират пазарите след края на примирието между САЩ и Иран

Бенчев обясни, че крайните цени зависят основно от международните борси. „Те не се съобразяват с това къде се продават продуктите“, каза той.

По думите му БПГА има опит в управлението на кризи още от пандемията през 2020 г., когато пазарът премина през безпрецедентен срив с отрицателни цени на петрола. „Асоциацията работи в условията на динамична среда още от пандемията от COVID-19 през 2020 г., когато имахме отрицателни цени на петрола, а това застрашаваше цялата преработвателна индустрия“, обясни Бенчев.

Горивата засега остават стабилни, но цените вероятно ще тръгнат нагоре до края на следващата седмица, смятат експерти​

Той отбеляза, че в момента пазарът остава относително спокоен благодарение на действията на Китай, който е ограничил производството на нефтопродукти и е използвал част от резервите си. Това помогнало да бъдат избегнати по-сериозни сътресения.

Според Бенчев обаче рискът остава висок, ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи. Особено важна е ситуацията в Ормузкия проток, откъдето преминава значителна част от световния износ на петрол. Заради несигурността корабните компании избягват маршрута, а застраховките на танкерите поскъпват.

„Дори и конфликтът да приключи, ще бъдат необходими между 3 и 6 години за възстановяване на пълния капацитет и инфраструктурата. Ако щетите са малки, ще са необходими между 6 и 8 месеца за нормализиране на цените. Инфраструктурата там представлява мащабна инсталация, а ресурсите и фирмите строители са ограничени. Затова е най-оптимистично да се смята, че щетите ще се окажат минимални“, отбеляза Бенчев.

Той отправи критика към европейската енергийна политика, като припомни, че през последните две десетилетия броят на рафинериите в Европа е намалял значително. Според него това е направило Европейския съюз силно зависим от външни доставчици при кризи.

„Намаляването на броя на рафинериите в Европа от 120 на 80 в рамките на 20 години беше достатъчно ясен сигнал, че при евентуална криза Европейският съюз ще стане силно зависим. Ето, кризата дойде - първо войната в Украйна, след това - проблемите в Близкия изток и резултатът е налице. Когато възникнаха рискове за доставките на керосин, Европа беше подпомогната от рафинерии, собственост на американски компании. Това се отнася както за петрола, така и за природния газ, така че е ясно, че в икономически план САЩ са сред печелившите от цялата ситуация“, смята специалистът.

Петролът поевтиня въпреки напрежението между САЩ и Иран

Според него Азия пък е континентът, който е най-сериознои засегнат от конфликта. „Европа беше спасена от това, че не е толкова зависима по отношение на петролни продукти и успя да се обърне към близките си съюзници в лицето на САЩ. ЕС имаше проблеми не защото не можеше да намери нефт, а защото нямаше къде да го преработва“, каза Бенчев.

Бенчев коментира и пазара на автогаз, като посочи, че след първоначалния рязък скок цените вече се успокояват. Ако напрежението в региона бъде овладяно бързо, не се очакват трайни сътресения при този вид гориво.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов