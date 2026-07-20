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Като „недопустими“ са определени разходи за алкохол и кетъринг, както и за бельо и туристически обувки
Какво показва одитът на Фонд „Култура” за периода от 2021 до 2023 година?
Сметната палата установява, че при оценяване на проекти за финансиране, на везните натежават технически и административни показатели като вярно попълнените формуляри и бюджетни разчети, а на заден план остава културната и художествената стойност на проектите.
Оценката на Сметната палата е, че фондът е оценявал „непрозрачно и субективно“.
Сметната палата даде на КОНПИ бившия шеф на НДК, ръководител на болница, училищен директор и член на държавно предприятие
Сред другите нередности – като забавяне в сроковете или документални неуредици – има и някои по-любопитни факти. Сред разходите на национален Фонд „Култура”, които в одита са определени като „недопустими“ и „незаконосъобразни“, са например за алкохол и кетъринг за „заключителен коктейл“.
Или за бельо и за туристически обувки, платени от държавата като част от перо „работно облекло“.
NOVA потърси национален Фонд „Култура” и ресорното министерство след публикуването на доклада, но все още не сме получили отговор от тях.Редактор: Цвета Лазаркова
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