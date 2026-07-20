Какво показва одитът на Фонд „Култура” за периода от 2021 до 2023 година?

Сметната палата установява, че при оценяване на проекти за финансиране, на везните натежават технически и административни показатели като вярно попълнените формуляри и бюджетни разчети, а на заден план остава културната и художествената стойност на проектите.

Оценката на Сметната палата е, че фондът е оценявал „непрозрачно и субективно“.

Сметната палата даде на КОНПИ бившия шеф на НДК, ръководител на болница, училищен директор и член на държавно предприятие



Сред другите нередности – като забавяне в сроковете или документални неуредици – има и някои по-любопитни факти. Сред разходите на национален Фонд „Култура”, които в одита са определени като „недопустими“ и „незаконосъобразни“, са например за алкохол и кетъринг за „заключителен коктейл“.

Или за бельо и за туристически обувки, платени от държавата като част от перо „работно облекло“.

NOVA потърси национален Фонд „Култура” и ресорното министерство след публикуването на доклада, но все още не сме получили отговор от тях.

Редактор: Цвета Лазаркова