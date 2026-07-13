Сметната палата е изпратила на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество четирима ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андрияна Татарова, члена на Управителния съвет на Държавно предприятие „Национален производствен център“ Динко Янев, директора на болницата в Монтана д-р Тодор Тодоров и директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.

След окончателните съдебни решения Сметната палата е поискала КОНПИ да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства.

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Бившият директор на НДК сключила договор с фирма на сина си

Най-шумният случай е този на Андрияна Татарова, която до скоро беше изпълнителен директор на „НДК - Конгресен център София“.

Антикорупционната комисия е установила, че през 2024 г. тя е подписала договор за отдаване на зала в НДК на дружество, представлявано от нейния син. По същото време Татарова е била свързана и с управлението и собствеността на същата фирма.

Заради конфликта на интереси тя е санкционирана с 5000 лева глоба и трябва да върне на държавата полученото възнаграждение за деня, в който е подписала договора. Всички съдебни инстанции потвърждават решението.

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Директор на болница подписвал бонуси за съпругата си

При проверката срещу изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана д-р Тодор Тодоров е установено, че съпругата му е началник на отделение в същата болница, която той ръководи.

Според решението на антикорупционната комисия директорът е подписвал документи за допълнително материално стимулиране, от които е получавала средства и неговата съпруга. За това нарушение му е наложена санкция от над 13 000 лева.

Въпреки че съдът е отменил част от наказанията, установеният конфликт на интереси остава в сила и случаят също е изпратен на КОНПИ.

Член на управителен съвет гласувал бонуси за себе си

Сериозни нарушения са установени и в Държавно предприятие „Национален производствен център“.

Според решението на антикорупционната комисия Динко Янев и други членове на управителния съвет са участвали в гласувания, с които сами са си определяли и изплащали допълнителни възнаграждения от бюджета на предприятието. Освен това е установено, че Янев е бил съдружник в частно дружество, което е несъвместимо със заеманата от него длъжност.

На него е наложена санкция от близо 9500 лева, а съдът окончателно е потвърдил решението.

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Директор на училище назначил съпругата си

Конфликт на интереси е установен и при директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. Според решението той е назначил собствената си съпруга за старши учител по математика, като лично е подписал трудовия ѝ договор и последващите допълнителни споразумения.

За нарушението Канев е глобен с 5000 лева, а съдът окончателно е потвърдил санкцията след продължила близо две години съдебна процедура.

Следва проверка на имуществото

След като решенията по всички случаи вече са окончателни и потвърдени от Върховния административен съд, Сметната палата е сезирала КОНПИ, която трябва да провери дали доходите и имуществото на четиримата съответстват на законните им приходи.

По закон установеният с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност.

Редактор: Цветина Петкова