През миналия месец Василена Киара Димитрова пътува към Бургас по автомагистрала „Тракия”. В района на Ихтиман заради ремонтни дейности движението се осъществява само в едната лента, което предизвиква задръстване. Докато изчаква в трафика, Василена забелязва множество автомобили, които преминават през аварийната лента с висока скорост, за да избегнат колоната.

Тя успява да заснеме минимум 14 автомобила и впоследствие подава сигнал до ОДМВР - София област чрез системата за сигурно електронно връчване, като прилага снимков материал. Седмица по-късно с нея се свързва инспектор от „Пътна полиция”, за да я информира за следващите стъпки.

МВР с масови проверки на тировете след зачестилите тежки катастрофи

„Разясниха ми, че за тези 14 коли те ще трябва да ме викат в КАТ - София област да присъствам на съставянето на акта на нарушителите и ми казаха, че е добре да съм на разположение”, разказва Василена в ефира на „Здравей, България” по NOVA. . Освен това тя е предупредена, че голяма част от нарушителите обжалват наложените санкции от 500 евро и два месеца лишаване от правоуправление. Ако това се случи, делата ще се гледат в съда в Ихтиман, където тя също ще трябва да присъства като свидетел.

„Веднага ми мина мисълта през главата, че аз няма да мога да бъда активна и на разположение през цялото това време. Може да ми се наложи да отсъствам и в крайна сметка може би ще е по-лесно да изтегля сигнала си, което изключително много ме разстрои”, споделя младата жена. Въпреки трудностите, тя все пак е решила да доведе процедурата докрай. „Не съм го оттеглила, защото смятам, че мога да дам пример на хората да бъдат граждански активни и в този случай ми се иска да има по-улеснена процедура”, допълва Василена.

Според адвокат Илия Тодоров подобна административна тежест демотивира хората да подават сигнали. Той уточнява, че видеорегистраторите и телефонните записи могат да бъдат доказателство в съда, стига сигналът да не е анонимен и да съдържа точни обяснения за времето, мястото и начина на нарушението.

„Според мен не е необходимо 14 пъти да бъде извикана, за да се състави акт в нейно присъствие към нарушителя, тъй като си има процедура, която това може да се случи и без нейното присъствие”, обясни адвокат Тодоров. Той обаче посочи и рисковете пред свидетелите, ако делото стигне до съдебна фаза.

„Най-абсурдната ситуация би била, ако подадеш сигнал, впоследствие бъдеш конституиран като свидетел по делото и не се явяваш един или няколко пъти. Могат не само да те глобят, теоретично могат и принудително да те доведат в съда със съдебна охрана”, категоричен е Илия Тодоров, като допълни, че промяната на тази система е работа на държавата, която трябва да улесни процедурата, за да насърчи гражданската активност.

Повече гледайте във видеото.