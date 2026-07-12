Дискусионни решения, седем гола и още едно историческо отсъждане на Световното първенство по футбол. Англия и Аржентина оформиха втората полуфинална двойка и така четирите най-добри отбора в ранглистата на FIFA ще спорят за трофея.

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„Викингите“ поведоха в 36-ата минута след попадение на Шелдеруп, но малко след това Белингам изравни, а голът се превърна в „ябълката на раздора". При изритване на топката от вратаря на Норвегия тя промени траекторията си, като предположенията са, че е срещнала кабела на една от камерите. От FIFA обявиха, че сензорът не е отчел контакт.

„Всички видяхме как топката пада неестествено. Много хора на нашата скамейка отбелязаха, че тя срещна кабела на камерата“, каза Стале Солбакен, селекционер на Норвегия.

В началото на продълженията Белингам реализира за 2:1 и се превърна във втория най-млад футболист, вкарал по два гола в два поредни елиминационни мача на световно първенство след Пеле.

Снимка: БГНЕС

В Канзас Сити Аржентина премина през още един двубой с продължения, за да се класира за третия си полуфинал в последните четири мондиала, този път побеждавайки Швейцария с 3:1. Шампионите откриха чрез Алексис МакАлистър в 10-ата минута, а „кръстоносците“ изравниха чрез Ндой в 67-ата, за да се стигне до най-дискусионния момент. При съприкосновение между Леандро Паредес и Бреел Емболо състезателят на Аржентина получи официално предупреждение, но след намеса на системата VAR симулацията на швейцарския футболист бе наказана с втори жълт картон и изгонване. По този начин феновете видяха историческо решение и едно от новите правила на FIFA – „сгрешена самоличност“ в действие.

„Бяхме наказани заради правило, което според мен е напълно неприемливо. Знам, че те ще защитят съдията, но това съсипа мача днес и е изключително болезнено да отпаднем по подобен начин“, казаМурат Якин, селекционер на Швейцария.

В продълженията Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес изпратиха Аржентина към полуфиналите, където съперник ще бъде Англия.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Ина Григорова