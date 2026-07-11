Испания стана първият полуфиналист на Световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2:1 в четвъртфинален двубой. Въпреки че допусна първия си гол на турнира, „Ла Фурия Роха“ стигна до успеха и си осигури сблъсък с Франция в битката за място на финала.

С победата испанците достигнаха до полуфиналите на Мондиал за трети път в историята си. Тимът записа и трети пореден успех в елиминационната фаза на настоящото първенство – нещо, което не успя да постигне в предишните три световни шампионата. Вратарят Унай Симон пък сложи край на впечатляваща серия от 649 минути без допуснат гол, след като Шарл де Кетеларе се разписа за Белгия.

Големият герой за испанците отново беше Микел Мерино. Халфът се появи като резерва и донесе победата на своя тим за втори пореден мач, след като преди пет дни реализира победното попадение и срещу Португалия на осминафиналите. Така той стана първият футболист в историята на световните първенства, отбелязал два поредни победни гола като резерва. След двубоя Мерино беше попитан как един ден ще обясни на двумесечното си дете представянето си на Мондиала. „Не знам. За щастие, съществуват YouTube и интернет, така че ще мога да му покажа, защото е трудно да се опише с думи“, каза испанският национал.

За Белгия 10 юли отново се оказа нещастлива дата. Преди осем години, отново на тази дата, „червените дяволи“ отпаднаха от Франция на полуфиналите на Световното първенство в Русия. След новото разочарование вратарят Тибо Куртоа защити представянето на отбора. „Мисля, че почти винаги сме се представяли добре на големите турнири. Знам, че често ни критикуват и казват, че „златното поколение“ не е спечелило нищо, но ние сме малка държава с население под 12 милиона души, която показва невероятни неща на големите първенства. Идва ново поколение таланти, а по-младите играчи ще стават все по-силни с годините“, заяви той.

След отпадането на Белгия се очаква последните представители на прочутото „златно поколение“ – Кевин де Бройне, Ромелу Лукаку и Аксел Витсел – да сложат край на кариерата си в националния отбор.

Редактор: Ралица Атанасова