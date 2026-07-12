Жълт код за значителни валежи е обявен за понеделник, 13 юли, в части от областите Варна и Добрич. Това сочи информация на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), публикувана на сайта на института.

В останала част на страната няма предупреждение за опасни явления.

В понеделник над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, съобщиха от НИМХ.

Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

Снимка: НИМХ

Редактор: Ина Григорова