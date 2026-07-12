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Започват обходи на критичните точки в града
12 сигнала за паднали дървета са подадени по време на бурята, която премина в София този следобед, съобщават от Столичната община.
Седем от сигналите се обработват от екипите на общината, а останалите пет – от екипите на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Няма постъпили сигнали за наводнения или завирявания.
На терен работят седем дежурни екипа на общината, включително два в оперативния дежурен център. Започват обходи на критичните точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми.
Столична община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали.
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