12 сигнала за паднали дървета са подадени по време на бурята, която премина в София този следобед, съобщават от Столичната община.

Седем от сигналите се обработват от екипите на общината, а останалите пет – от екипите на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Няма постъпили сигнали за наводнения или завирявания.

На терен работят седем дежурни екипа на общината, включително два в оперативния дежурен център. Започват обходи на критичните точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми.

Столична община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали.