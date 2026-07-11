Разминаванията в данните за пътуванията на Делян Пеевски поставят повече въпроси, отколкото дават отговори. Това заяви бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“, като призова за по-прецизно представяне на фактите и доказателствата.

„В изслушването на министър Демерджиев имаше доста повече увереност в сравнение с това, което впоследствие беше оповестено и публикувано. Вместо да се създаде категорично убеждение за проблем с пътуванията на народния представител Делян Пеевски, по-скоро изникват повече въпроси, отколкото отговори“, коментира Киселова.

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По отношение на публикуваното от Десислава Атанасова удостоверение от турските власти, според което в посочени дати тя не е напускала територията на Турция Киселова коментира: „Справките, които изтекоха, са две - от МВР и от ДАНС. Ако госпожа Атанасова твърди, че не е напускала, министър Демерджиев в някакъв момент ще трябва да обоснове твърдението си с документи или с факти“, заяви Киселова. Според нея подходът не е бил правилен и „освен ако не се цели да се създаде шум и да се отклони вниманието - например от бюджета или от друго важно събитие“.

Бившият председател на парламента отбеляза, че основният въпрос остава „кой заплаща пътуванията на народния представител и с каква цел са те“, но подчерта, че този, който повдига подобни съмнения, трябва да представи и доказателствата. По темата за санкциите по закона „Магнитски“ Киселова беше категорична, че те не действат пряко в България. „Краткият отговор е - не. Банките са тези, които трябва да се съобразяват, за да бъдат част от международната система за разплащания“, обясни тя.

Киселова коментира още съдебната реформа и възможните промени в Изборния кодекс. Според нея министърът на правосъдието разполага основно с инструментите на публичността и законодателната инициатива, а не с възможност да влияе пряко върху кадровите решения във Висшия съдебен съвет.

Целия разговор вижте във видеото.