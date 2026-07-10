Четвърта поредна година не можем да достигнем броя на туристи по Черноморието като през 2019 година. В останалата част на страната посещенията на чужденци са с 1 милион повече, но по морето има спад. Това каза директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов.

Туристите по морето споделят, че е по-зле отколкото миналата година, но всеки сезон се казва това, допълни той.

Срив от 35% на туристите остави хотелите по Северното Черноморие наполовина празни

По негови думи причината за спада на туризма по Черноморието е свръхпредлагането и прекаленото строителство на хотели. „Бизнесът сам трябва да намери верния път”, допълни експертът. Също така подчерта, че самите бизнеси не водят комуникация помежду си и не търсят общи решения в разрешаването на този проблем. Драганов допълни, че освен това браншът не работи в посока на това да се използва местното производство.

Експертът каза, че държавата може да подпомага чартърните полети от Германия, но няма гаранция, че германците ще искат да пътуват до България. Той беше категоричен, че чартърите трябва да бъдат подпомагани финансово от бизнеса, който иска да печели от туризма.

Драганов обясни, че цените по морето са такива, каквито са и в София.

По негови думи туризмът не се влияе от топчетата мазут, който излизат на бреговете.

„Туризмът стои стабилно, по-добре от миналата година”, беше категоричен Драганов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова