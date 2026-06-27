В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция – с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение със същия месец на миналата година. В един от най-големите ни курорти – Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат.

Притеснението от липсата на гости се усеща още от таксиметровите шофьори в комплекса. „Все едно е като по време на пандемията – няма никакви туристи. Просто е критично. Като няма работа, не можем да си изхранваме семействата и да плащаме наеми”, споделя Деян Проданов. Неговият колега Живко Караджов, който работи 45-о лято в Златни пясъци, е категоричен, че никога не е виждал толкова слаб месец юни.

Какво предлага българският туризъм и колко е конкурентен

Най-разтревожени обаче са хотелиерите. Заместник-председателят на Съюза на хотелиерите в Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35 спрямо миналата година. „Толкова зле не е било досега”, признава той.

Според бизнеса за отлива има конкретни причини. На първо място е липсата на транспортна свързаност – липсват редовни чартърни полети и адекватна пътна инфраструктура, проблем, който браншът повдига от години.

Роля играе и загубата на ключови пазари. „Имаме спад от над 30% при германските туристи. С годините изгубихме руския и прибалтийските пазари. Появи се и финансова криза в Румъния, която също показва колапс – загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите”, обяснява Стоянов.

За да спасят сезона, хотелиерите в комплекса предлагат сериозни отстъпки в цените – между 20% и 40%. По думите на Стоянов това е единственият начин браншът да се пребори за клиенти в момента, макар този ход да остава изцяло за сметка на хотелите. В същото време разходите на бизнеса не спират да растат. Управителят на хотел Светла Кръстева подчертава, че тази година харчовете за поддръжка са значително по-големи от миналогодишните.

Именно заради тежката ситуация браншът за пореден път настоява за намеса от страна на държавата. Хотелиерите предлагат туризмът да бъде включен в националната програма за възстановяване и развитие. „Да не се гледа на него като на изостанал отрасъл, а напротив – да бъде заложен като основен. Да се обърне повече внимание на рекламата, на по-голямата свързаност и на по-бързото инфраструктурно изграждане”, призовават от Съюза на хотелиерите.

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