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От 7 души са снети обяснения
Нови данни за злоупотреби при ремонти на пътища в Кърджалийско. „Икономическа полиция” към ОДМВР проверява обществена поръчка с 5 позиции на стойност 9 милиона евро за основен ремонт и рехабилитация на пътища в общината. Показания са снети от 7 души, между които представители на Община Кърджали като възложител, на фирми и на длъжностни лица, които са подписвали протоколи за извършени строителни работи. По Закона за МВР за срок до 24 часа е задържано едно длъжностно лице, съобщават от МВР.
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Констатирано е, че по две от позициите при сходни километри и пътни условия за еднакви строително-монтажни работи са посочени различни цени от една и съща фирма, в резултат на което едната отсечка, включена в обществената поръчка (Скалище-Гъсково-Звезден-Орешница), е оскъпена с около 440 000 лева.
По обществената поръчка е установено подписване на анекси за непредвидени разходи в размер на 10 процента от общата стойност на проектите за извършване на допълнителни дейности, т.е. за около 900 000 евро. В момента се изяснява в какъв обем и на каква стойност са извършени дейностите, за които са поискани допълнителни разходи.
Проверката по изпълнението на обществената поръчка е по два текста от Наказателния кодекс – за присвояване и за безстопанственост. След приключване на работата материалите ще бъдат внесени в компетентната прокуратура.
Информация за хода на проверката представи началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали главен инспектор Радослав Узунов.
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