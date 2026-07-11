Ако вече ви е омръзнала старата работа, искате да я смените и обичате сладко, е, сега ще ви дадем едно предложение - дегустатор на шоколад. Какво е това и какво точно трябва да се прави за 60 хиляди евро годишна заплата - гледайте във видеото на „Дойче веле”.

Професионален дегустатор на шоколад. Това наистина ли е работа? Представете си, че се будите всяка сутрин, знаейки, че вашата работа е да дегустирате шоколад - не просто да го ядете, а да го анализирате и разбирате.

„Това е просто работа мечта, да работите всеки ден с такива красиви суровини и продукти”, казва Франсоа.

Франсоа работи в шоколадова фабрика в Швейцария, но как изобщо някой се захваща с такава професия? „Обучих се за сладкар и шоколатиер, а по-късно се преместих в луксозната гастрономия - заведение със звезди „Мишлен”, където научих изкуството на угаждането”, казва той.

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За Франсоа шоколадът е повече от сладко удоволствие - то е делото на живота му. Като ръководител на научноизследователската дейност в „Халба”, Франсоа ръководи екип от девет дегустатори. Те са част от елитна група от стотина професионални дегустатори на шоколад в Швейцария.

Какво включва работата? „Преди да направим покупка, получаваме проба. Тя се тества и се класифицира, купува се само най-доброто какао”, казва един от тях.

Екипът включва обучени сладкари, шоколатиери и бивши пекари. Работата им включва слепи дегустации, които тестват изисканите им непца.

Следва контролът на качеството. Дегустаторите трябва да оценят всяко парче по строги стандарти. За да бъде оценката напълно обективна, визуалните впечатления се елиминират. Така се брои само вкусът. Това е процес, който изисква концентрация и опит.

Като оставим настрана професионалната дегустация, как обикновеният човек може да отличи изключителния шоколад от обикновения?

„Може да разберете по външния вид дали е добре оформен. Трябва да има красиви слоеве и цвят, който се откроява. След това чувате щракването и знаете, че има перфектна хрупкавост и пълнеж, който се топи деликатно”, казва Франсоа.

След като екипът одобри рецептата, процесът продължава към масово производство. Но как се получава такава работа?

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В „Халба” след назначаване допълнителното обучение продължава шест месеца. Членът на панела трябва да има отлично сензорно възприятие, да няма алергии и да премине тест за сензорни способности.

Кое е важно преди дегустация на шоколад? „Важно е да се неутрализира с вода. Използваме топла вода. Тя помага за разтваряне на мазнините в устата и постигане на най-добра неутрализация”, казва един от дегустаторите.

„Определено е важно да не се яде нищо твърде пикантно преди дегустация и да не се носи силен парфюм, иначе цялата стая ще ухае на парфюм”, посочва друг специалист.

„Ако съм настинал, чувството ми за вкус не е същото. То е ограничено и няма смисъл да правя дегустации”, допълва още един дегустатор.

А със средна заплата от 60 хиляди евро годишно, има ли някакви недостатъци в тази работа?

„Виждам само предимства, защото всеки ден опитвам много фин шоколад. Недостатъкът може би е, че понякога има дни, които са пълни с дегустации, но това се балансира с нещо солено”, казва Франсоа, който по скалата от 1 до 10 оценява работата си с 10 плюс.

Ако сте любител на шоколада, какъв сладък начин да прекарате деня си, нали?

Редактор: Ивета Костадинова