Пожар избухна в откритата част на цех в близост до плажа в Калохори, западно от Солун, като по-късно пламъците се разпространиха и във вътрешността на сградата, предаде БГНЕС.

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За гасенето на пожара бяха мобилизирани 23 пожарникари с девет пожарни автомобила, а хеликоптер подпомагаше операциите по гасене от въздуха. В спасителните действия се включиха също така техника на община „Делта“ и цистерни с вода от региона Централна Македония.

Пожарът първоначално избухна сред отпадъчни материали, суха трева, дървени палети и пластмасови предмети, складирани извън сградата на предприятието, съобщи в. „Катимерини“.

В 16:13 ч. властите издадоха аварийно предупреждение чрез гръцката система 112, като посъветваха жителите да останат в домовете си, да затворят вратите и прозорците и да вземат предпазни мерки поради дима от пожара.

Дрон, оборудван с оптични и термовизионни камери, предоставяше непрекъснати изображения на гръцкия център за координация при извънредни ситуации. На мястото беше изпратен екип за разследване на умишлени палежи от Солун, за да установи причината за пожара

Редактор: Ина Григорова