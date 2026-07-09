Сред създаването на песента „Обезумели” преди 3 години с група ПИФ в памет на Димо Стоянов реших, че трябва да си дам още един шанс. Това коментира продуцентът Ники Урумов в „Социална мрежа” по NOVA NEWS, говорейки за новия си макси сингъл. Той включва три авторски песни и клипове към тях.

Проектът е реализиран с финансиране от Национален фонд „Култура”, което е дало възможност на Урумов да експериментира. Една от песните продължава темата от „Обезумели”, докато останалите две са с по-различен стил, отколкото първоначално е планирано. „Той така или иначе е основният път, по който започнах изобщо с творчество да се занимавам преди много години”, отбеляза изпълнителят.

Николай Урумов разказва песента "Обезумели" на Димо от P.I.F.

Песните имат постапокалиптично послание, което Урумов определя като „предупреждение, защото нещата стават доста сложни и бих казал опасни”. Той сподели, че е работил с прекрасни музиканти и е доволен от крайния резултат, въпреки първоначалните трудности с финансирането. По думите му парите са изгубили част от стойността си с течение на времето, което наложило заснемането на два от клиповете с помощта на изкуствен интелект.

Новите технологии са позволили на Урумов да реализира идеи, които иначе биха били невъзможни. „Винаги съм мечтал да снимам клип в лабиринт. В България за съжаление няма такъв и направихме единия клип в лабиринт”, сподели той.

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Редактор: Мария Барабашка