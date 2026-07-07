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Те участваха в ежегодния фестивал „Омеганг“, посветен на белгийското средновековно наследство
Средновековието оживя в центъра на Брюксел. Рицари в брони препускаха на коне през историческия площад „Саблон”. Те участваха в ежегодния фестивал „Омеганг“, посветен на белгийското средновековно наследство.
Пред публиката бяха показани рицарски двубои с копия и щитове. Участниците пресъздадоха турнири от 16 век. Фестивалът се провежда от 1 до 4 юли. В него участват около 1200 души в исторически костюми.
Събитието е в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство от 2019 година.Редактор: Ивета Костадинова
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