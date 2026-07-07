Средновековието оживя в центъра на Брюксел. Рицари в брони препускаха на коне през историческия площад „Саблон”. Те участваха в ежегодния фестивал „Омеганг“, посветен на белгийското средновековно наследство.

Пред публиката бяха показани рицарски двубои с копия и щитове. Участниците пресъздадоха турнири от 16 век. Фестивалът се провежда от 1 до 4 юли. В него участват около 1200 души в исторически костюми.

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Събитието е в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство от 2019 година.

Редактор: Ивета Костадинова