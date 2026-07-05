В България има изключително много невероятни и изключително впечатляващи места, за които голяма част от хората никога не са чували. Това коментира травел блогърът Мария Тарашманова в предаването „Събуди се” по NOVA. Тя представи своята книга „България. Скитане из рая на земята” и сподели детайли за личните си пътешествия.

Авторката обясни, че е започнала да пътува активно из страната по време на пандемията от COVID-19, когато много съдби са се променили. Понякога се налага да закъсваме с коли по полетата заради грешки в навигацията, сподели Тарашманова и даде пример как Google я прекарал през разорано поле край Еменския каньон до Велико Търново, за да съкрати пътя. Поради тази причина в книгата си тя е включила точни географски координати за локациите и местата за паркиране, за да даде по-адекватна ориентация на пътуващите.

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Сред препоръчаните от нея места по българското Черноморие са Розовите солници край Бургас. В една от солниците реално може да се влезе, като там има и луга, в която човек може да се намаже изцяло с кал, разказа блогърът. В района на Варна тя посочи скалното образувание Петрич кале край с. Разделна, където в миналото е имало крепост, а сега са останали руини от църква. Мястото предлага панорамна гледка и разполага с много тесен процеп между две скали със стълбище, което местните наричат „малкото конче“.

Тарашманова съпоставка между цените у нас и тези в чужбина и признава, че в България вече всичко ѝ се струва много скъпо – от храната до местата за настаняване. За сравнение тя посочва екзотичните дестинации: „Там за около 2 евро може да си хапнеш на улицата“, визирайки традиционните за Бали оризови нудли с пилешко и зеленчуци „ми горенг“. Блогърът допълва, че на острова е отсядала в прекрасен хостел за 7 евро на нощувка с басейн и фонтан, докато преживяването ѝ на подобно място у нас е било коренно различно: „В България бях в хостел в Пловдив и доста се потиснах, беше наистина много кофти изживяване“. В Тайланд пък традиционното ястие „пад тай“ струва 4 евро, а в хотел стая може да се наеме за 20 евро на нощувка.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка