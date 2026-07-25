Жегата е един от основните проблеми за хората през лятото. В Япония вече се появи необичайно решение на този проблем - хладилник за хора, пише Evenimentul Zilei.

Хладилникът Do Hiemon Box има достатъчно място за един човек. Той поддържа вътрешна температура от около 15 градуса по Целзий, което позволява бързо охлаждане в горещ ден.

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Принципът на действие на устройството е доста прост: човек влиза в кабината, сяда на стол и прекарва няколко минути вътре, за да понижи телесната си температура. След това хладилникът може да се използва от друг човек.

Този хладилник струва 8 500 евро без данъци. Произведен е от японската компания SDRS, специализирана в хладилно оборудване и вендинг машини. Производителят е базирал технологията си на тази, използвана в хладилниците за напитки и храни, като е премахнал рафтовете и ги е заменил със седалка за потребителя. Резултатът е хладилна кабина, предназначена за бързо охлаждане на хора, работещи в изключително гореща среда.

Температури от над 39 градуса отчетоха в Япония

Междувременно в събота Япония регистрира петия си пореден „ужасно горещ ден“ – нов метеорологичен термин, създаден тази година, за да предупреди хората за интензивна жега над 40°C, след като властите издадоха предупреждения за топлинен удар в някои части на страната. Серията отбелязва най-дългия брой последователни дни с високи температури, откакто започнаха да се водят записи през 2010 г., съобщиха японски медии.

Шест града в централна Япония, включително в регионите Айчи и Гифу, надминаха новия праг за „кокушоби“, което се превежда като „ужасно горещ ден“. Близо 11 000 души са потърсили спешна медицинска помощ в Япония между 13 и 19 юли. 14 от тях са били обявени за мъртви при пристигането си.

Жегата продължава: Япония регистрира нов температурен рекорд

Япония регистрира около 1300 смъртни случая, свързани с жегата, годишно и се стреми да намали наполовина този брой до 2030 г.

Около 453 души са получили болнично лечение в четвъртък заради жегата в Токио – това е най-големият брой за един ден, откакто се водят записи преди повече от десетилетие. Учените казват, че предизвиканите от човека климатични промени увеличават честотата и интензивността на екстремните горещини в Япония и другаде. Япония преживя най-горещото си лято в историята миналата година. Най-високата регистрирана температура бе регистрирана на 5 август 2025 г. от 41,8°C в Исесаки, северно от Токио.

Редактор: Никола Тунев