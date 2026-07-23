Снимка: iStock
-
Има ли промяна в характера на бойните действия между Русия и Украйна
-
Да си платиш, за да преживееш природно бедствие: Тренировъчен център в Китай подготвя хората за стихии
-
САЩ дали 37,5 милиарда долара за войната в Иран
-
Израелски въздушен удар уби шестчленно семейство в Газа
-
Ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран размениха нови удари
-
САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, Техеран изстреля ракети към Йордания
Властите издадоха извънредни предупреждения за риск от топлинен удар
Местни жители и туристи се борят с екстремни температури в Киото, докато гореща вълна обхваща Западна Япония.
Тази седмица термометрите отчетоха над 39 градуса по Целзий, а властите издадоха извънредни предупреждения за риск от топлинен удар.
Жегата продължава: Япония регистрира нов температурен рекорд
Японската метеорологична агенция дори въведе нова категория за най-опасните горещи дни, когато температурите надхвърлят 40 градуса.
Доброволци помагат на бездомните котки в Атина в жегите (ВИДЕО)
Данните показват, че през последните години страната преживява все по-тежки лета, като миналата година беше регистрира рекордно високата температура от 41,8 градуса по Целзий.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни