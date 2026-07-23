Местни жители и туристи се борят с екстремни температури в Киото, докато гореща вълна обхваща Западна Япония.

Тази седмица термометрите отчетоха над 39 градуса по Целзий, а властите издадоха извънредни предупреждения за риск от топлинен удар.

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Японската метеорологична агенция дори въведе нова категория за най-опасните горещи дни, когато температурите надхвърлят 40 градуса.

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Данните показват, че през последните години страната преживява все по-тежки лета, като миналата година беше регистрира рекордно високата температура от 41,8 градуса по Целзий.

Редактор: Цветина Петрова