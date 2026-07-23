Температурите в Атина надхвърлиха 40 градуса, а горещините се превърнаха в сериозно изпитание не само за хората, но и за хилядите бездомни животни в гръцката столица. Доброволци обикалят улиците, за да осигурят вода, храна и грижи за уличните котки.

Организацията „Девет живота“, съвместно с общината и местни жители, се грижи всеки ден за повече от 500 бездомни котки. „И без това им е трудно да живеят на улицата, а в такава жега става още по-тежко. Те се обезводняват много бързо. Забелязваме, че се крият на сенчести места, не са толкова активни и ядат по-малко, но пият много повече вода“, обясни председателят на организацията Ефтихия Лачанас.

Доброволците обикалят различни квартали, зареждат купички с храна и вода и следят животните за признаци на обезводняване. „Ако започнат да се задъхват, това обикновено е един от най-сериозните сигнали, че има проблем“, допълни Лачанас.

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През годините местните жители са помогнали на организацията да установи къде бездомните животни намират подслон. Така в града са създадени десетки места, на които редовно се оставят храна и вода. „Благодарение на общността знаем къде можем да намерим котките. По-трудно е, когато се крият в изоставени сгради, но местните хора ни помагат да ги открием“, посочи председателят на „Девет живота“.

Тъй като приютите често са препълнени, много от кастрираните бездомни котки продължават да живеят в така наречените улични колонии.

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Редактор: Дарина Методиева