Около три милиона котки живеят в Гърция, показва проучване на природозащитната организация „Енимъл Екшън Грийс“ (Animal Action Greece). Данните се базират на различни оценки на неправителствени организации, както и на математически модели за възпроизводството на животните, тъй като липсва официална статистика. Числата се потвърждават и от някои академични изследвания за броя на бездомните животни в страната, се посочва в информацията.

Страната е убежище на една от най-големите популации на бездомни котки в Европа. Те са неразделна част от гръцкото ежедневие – могат да бъдат видени по улиците, в парковете, около археологически обекти и дори в заведения.

В централните части на столицата Атина, включително в подножието на Акропола, но и на много места из островите, съществуват и пространства, посветени на грижата за тях, поддържани от доброволци и местни общности. Присъствието им често се възприема като част от културния облик на страната и туристическото преживяване, като в много случаи местни жители и собственици на заведения осигуряват храна и вода за животните.

Снимка: iStock

Зад този привидно идиличен образ обаче стои сериозен социален и хуманен проблем, предупреждава природозащитната организация. Бездомните животни често живеят в трудни условия – изложени на болести, недохранване и липса на ветеринарна грижа.

Според природозащитни организации причините са комплексни – изоставяне на домашни любимци, неконтролирано размножаване и недостатъчно ефективни мерки за управление на популацията. В отговор на това десетки неправителствени организации и доброволчески мрежи работят по програми за кастрация, ваксинация и грижа за т.нар. „улични колонии“.

В същото време котките са и сред най-популярните домашни любимци в страната, като по различни оценки около един милион гръцки домакинства отглеждат котка. Местната власт в Атина е изградила специален приют, носещ името „Сократ“, откъдето желаещите да се сдобият с домашен любимец могат да си осиновят животно – куче или котка. По данните на общинските власти има около 400 осиновявания на животни годишно.

Редактор: Никола Тунев