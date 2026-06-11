Общо 1190 лекарствени продукта и хранителни добавки бяха задържани на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, при две проверки на автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция.

Митническите служители откриха 530 опаковки лекарствени продукти с различно предназначение, сред които и анаболни стероиди, при проверка на автомобил с българска регистрация.

А при проверка на автобус, пътуващ по маршрут от Турция през България за Румъния, са открити 660 опаковки хранителни добавки за полова мощ в багажното отделение на автобуса с шофьор – румънски гражданин.

Задържаха контрабандно злато за над 128 000 евро на "Капитан Андреево" (ВИДЕО)

Контрабандната стока е задържана, а на нарушителите са съставени актове.

При последната засечена контрабанда на пункта преди седмица митническите служители на „Капитан Андреево“ разкриха опит за нелегален пренос на златни изделия на стойност над 100 000 евро отново при проверка на две превозни средства.

Редактор: Цвета Лазаркова