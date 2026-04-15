Задържаха над 1,7 килограма контрабандно злато на "Капитан Андреево", укрито в товарен автомобил, излизащ от страната. На 13 април на пункта пристигнал влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, представил документи за превозваната стока от Нидерландия през България за Турция, съобщават от Агенция "Митници".

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При нея във фабрична кухина под капака на волана е открит пакет, съдържащ отливка от жълт метал. Според експертизата на вещото лице тя е от 14-каратово злато с тегло 1707,97 грама на стойност 128 815,15 евро.

Видео: Агенция "Митници"

Редактор: Станимира Шикова