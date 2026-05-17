Осем души бяха ранени, четирима от които тежко след като кола се вряза в пешеходци в Модена. В 16:30 следобед в централната част на града автомобил се вряза в затворената на коли улицата и започна, движейки се на зиг-заг, да удря хора. Шофьорът е помел 15 човека, 8 от които са в болница, а 4 са в много тежко състояние.

55-годишна жена загуби краката си. Още един от ранените е бил подложен на ампутация на долните крайници, съобщи прокуратурата в Модена. Възрастта на ранените варира от 27 до 71 години. Те са настанени в болници в Болоня и в Модена.

31-годишният Салем ал Курди е избягал от колата си, няколко граждани са успели го настигнат и в една от пресечните улички да го заловят. Нападателят е ранил в сърцето и в главата един от хората, които са успели да го хванат.

Мъжът е задържан. На този етап няма данни защо е извършена атаката. Случаят се разследва.

Салем ал Курди е роден в Италия, няма данни за някакви политически пристрастия. Той е роден в провинция Бергамо, но е живеел в Раварино в провинция Модена. Италиански гражданин е, но е от марокански произход. Завършил е икономика. Според информациите в последно време си е търсил работа. В миналото е имал психиатрични проблеми и е бил на лечение заради тях. Нямал е проблеми със закона. На този етап няма данни да е бил радикализиран или да е бил част от терористична група.

Мъжът беше задържан на местопрестъплението благодарение на намесата на минувачи. Анализи са показали, че той не е действал под влияние на наркотици или алкохол. Домът му е бил претърсен. Засега мотивите за действията му остават неизвестни. Повдигнати са му обвинения за опит за масово убийство и за причиняване на тежки наранявания, но не и за тероризъм. По време на разпитите снощи нападателят е показал голяма психическа нестабилност.

Прокурорът на Модена Лука Мазини обясни, че са „ясни и очевидни категоричните намерения“ на 31-годишния мъж да застраши обществената безопасност, а не само живота на отделни хора. Нападателят не случайно е избрал час, в който центъра на града е имало много хора, които е атакувал по един безразборен и умишлен начин.

Италиански политици, сред които президентът Серджо Матарела, премиерът Джорда Мелони, вътрешният министър Матео Пиантедози и вицепремиерът Матео Салвини споделиха, че са потресени от случилото се и изказаха съпричастност с пострадалите. Те също така поздравиха хората, които са успели да задържат Салим ел Кудри.

Истински герой се оказа осмият ранен в инцидента Лука Синьорели. Той именно е бил намушкан с нож от Салим ел Кудри, но въпреки това първо се е опитал да помогне на тежко ранената 55-годишна жена, но когато е видял, че нападателят ще избяга, той се е втурнал след него и заедно с още няколко души го е заловил. Синьорели разказва, че нападателят е говорел нещо през цялото време, но не е било на италиански език.

Снощи президентът Матарела се обади на Синьорели, за да му благодари лично да храбростта.