Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ пресече канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния. При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства, съобщи заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов, цитиран от кореспондента на БТА в Перник Милен Миланов.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

Акцията е част от приоритетните действия на Министерството на вътрешните работи и антимафиотската служба срещу контрабандата. В рамките на операцията е бил спрян лек автомобил и товарен автомобил, в които са открити незаконните цигари. Превозните средства са засечени на бензиностанция край Перник.

Старши комисар Костов уточни, че са установени над 300 бокса цигари. Предстоят процесуално - следствени действия.

