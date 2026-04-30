Служители на МП "Калотина" предотвратиха контрабанда на 500 кг тютюн за наргиле, съобщиха от Агенция „Митници”.

Проверена е товарна композиция, управлявана от гражданин на Босна и Херцеговина, който представил документ, удостоверяващ транспортиране на радиатори от Турция за Босна и Херцеговина.

Открити са 25 кашона с пластмасови кофи, като във всяка от тях имало пакети с тегло от по 500 г тютюн за наргиле, без обозначена марка и български акцизен бандерол.

Общото количество на контрабандната стока е 500 кг, а стойността на дължимия акциз е 60 845 евро.

Откриха голямо количество контрабандни цигари в матраци на кораб в Бургас

Води се разследване по досъдебно производство, а на водача на товарната композиция е повдигнато обвинение. Той е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура – София да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Цвета Лазаркова