Служители на МП "Калотина" предотвратиха контрабанда на 500 кг тютюн за наргиле, съобщиха от Агенция „Митници”.
Проверена е товарна композиция, управлявана от гражданин на Босна и Херцеговина, който представил документ, удостоверяващ транспортиране на радиатори от Турция за Босна и Херцеговина.
Открити са 25 кашона с пластмасови кофи, като във всяка от тях имало пакети с тегло от по 500 г тютюн за наргиле, без обозначена марка и български акцизен бандерол.
Общото количество на контрабандната стока е 500 кг, а стойността на дължимия акциз е 60 845 евро.
Води се разследване по досъдебно производство, а на водача на товарната композиция е повдигнато обвинение. Той е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура – София да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.
