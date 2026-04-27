Голямо количество контрабандни цигари беше открито на борда на ферибота „Дружба“, акостирал на частното пристанище „Порт България Уест“ в Бургас. Плавателният съд е пристигнал от Грузия, като част от товара му включвал камион с матраци, в които митническите служители открили укритите нелегални изделия.

По информация на разследващите камионът е бил натоварен в Батуми и транспортиран по редовната линия между Бургас и Грузия. Очаква се количеството на откритите цигари да бъде обявено от прокуратурата. Не е ясно и за коя компания е била предназначена стоката.

Случаят не е прецедент за региона. През 2021 г. митнически служители разкриха мащабна контрабанда на цигари на пристанище в Бургас, а през 2024 г. бяха открити близо половин тон наркотици, укрити в ремарке на кораб.

