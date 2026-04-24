Митнически служители на „Капитан Андреево” откриват 119 флакона с ботулинов токсин, укрити в елека на шофьор на микробус. В ефира на „Здравей, България” Красимир Чапкънов, началник „Оперативно звено” към митническия пункт „Капитан Андреево” обясни, че проверките се извършват доста често.

„Всичко зависи от стоката, откъде пътува, от самия маршрут. По анализ на риска и по зададени профили се извършват такива проверки”, коментира той.

По думите на Чапкънов превозното средство пътува от Турция през България за Великобритания. По данни на шофьора продуктите е трябвало да бъдат продадени във Великобритания.

„Редовно се залавят такива лекарствени продукти, най-много се установяват в Митници София. Последно такова голямо количество беше в куриерска пратка от Виетнам – около 1200 флакона ботулинов токсин”, разказва митническият служител.

По думите му в пощенски пратки от Виетнам пристигат в България подобни медицински изделия. Той допълни още, че най-често се залавят хранителни добавки.

В заключение Чапкънов обобщи, че най-важното е, че нелегалните продукти са заловени.

Междувременно трафикът на тежкотоварни автомобили към пункта остава интензивен. За последните часове през границата са преминали хиляди превозни средства, като основното натоварване е на изход от страната.

