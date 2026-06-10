Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира по изнесени в ефира на NOVA данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежката катастрофа на бул. „Челопешко шосе”. Близки на обвинените за фаталния инцидент заплашват ранените с цел да ги откажат от действията им в търсене на справедливост, съобщиха в „Здравей, България” адвокати на потърпевши.

Адвокат на един от пострадалите е бил поканен на разговор в СДВР. Целта на срещата била той да предостави конкретна информация за отправени заплахи към неговия клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили ранения и в болницата, в която потърпевшият е настанен за лечение.

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В Столичната дирекция е създадена необходимата организация за пълното и всестранно изясняване на фактите и обстоятелствата. При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита, категорични са органите на реда.

Пострадалите са били заплашвани както през социалните мрежи, така и от хора, които са посещавали домовете им. Заради натиска те изпитват страх да говорят публично.

„За огромно съжаление се оказва сериозен натиск срещу тях. Чрез TikTok, социалните мрежи, телефонни разговори, имаме информация, че ходят и по домовете им. В момента те много се притесняват и са ни помолили да не разпространяваме тяхната самоличност”, разказа Борис Акалиев, адвокат на част от пострадалите пътници. По думите му заплахите идват от приближени на водачите на двата автомобила.

За ужаса от петък вечер разказа и медицинската сестра Ива Кацарова. Нейният екип от Спешна помощ е сред първите на мястото на инцидента, където са изпратени общо 10 линейки. Към нейния екип не е имало агресия, а медиците са оказали помощ на десетки, включително и на роднини на пострадалите.

„Много е тъжно и тежко да говорим за този жесток инцидент. Когато ние отидохме, вече бяха извозени пациенти. Видяхме загиналия индиец, изхвърлен от удара в тревата. Прегледахме и шофьора на автобуса. Той беше счупил с ръцете си стъклото, за да излезе оттам”, сподели медицинската сестра.

Към момента единият от двамата шофьори е задържан в болничната си стая в „Пирогов”. Другият е без мярка за неотклонение, след като вчера беше опериран в болница "Света Анна".