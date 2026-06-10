В рамките на ден Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) проведе три успешни специализирани полицейски операции срещу наркоразпространението. Акциите са реализирани по разпореждане на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР, съобщи по време на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Най-драматична е била операцията на служителите от 4-то РУ. При опит да бъде задържан, наркодилър е блъснал два служебни автомобила на СДВР и е опитал да избяга.

Снимка: Стопкадър, NOVA

„След кратко преследване полицейските служители са го задържали до автомобила му в момент, когато е опитвал да изхвърли наркотиците. Вътре са намерени различни по вид наркотични вещества. Няма пострадали служители и граждани, нанесени са само материални щети по патрулките и по автомобили на цивилни граждани“, обясни гл. комисар Пелтеков и добави, че точните количества на дрогата в момента се уточняват.

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При друга мащабна акция, проведена от сектор „Наркотици“ към СДВР, е разкрита високотехнологична лаборатория за отглеждане на марихуана. Оранжерията е била предназначена за снабдяване на столичния пазар. Собственикът ѝ е задържан непосредствено до нея.

Снимка: Стопкадър, NOVA

„По първоначални данни в лабораторията са открити над 200 стръка канабис. Задържаният е криминално проявен – познат е на органите на МВР за престъпления, свързани с разпространение на фалшиви парични знаци“, допълни директорът на столичната полиция. Той отказа да уточни от колко време е функционирала оранжерията, за да не се попречи на процесуално-следствените действия.

Третата успешна операция е реализирана от 9-о РУ, при която е задържано лице, разпространяващо амфетамини и канабис.

Снимка: Стопкадър, NOVA

Във връзка с безопасността на пътя той съобщи, че днес в СДВР се е провела работна среща с всички отговорни институции, на която са набелязани мерки за постигане на краткосрочен и дълготраен ефект срещу нарушенията на пътя.

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Редактор: Мария Барабашка