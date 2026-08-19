Чуждестранни туристи, току-що пристигнали във Варна, все по-често стават жертви на джебчийски кражби. За тревожната тенденция сигнализират от Съюза на екскурзоводите в България, които предупреждават за зачестили посегателства в района на Археологическия музей в града. Само миналата неделя двама туристи от различни автобуси са били ограбени веднага след слизането си в центъра на морската столица. „В рамките на 35 минути, на едно и също място, са извършени две кражби”, съобщи Светла Кръстева от Съюза на екскурзоводите в България в ефира на „Здравей, България”.

Кражбите са станали на 16 август вечерта. Едната екскурзоводка подала сигнал към общата група на колегите си, че нейна туристка е била ограбена. Последвало и второ посегателство. „Откраднати са пари. Портмонето на едната потърпевша впоследствие е намерено до такси”, разясни Кръстева за щетите от набезите.

Разбитата група джебчии в Стара Загора вероятно е действала и в чужбина

От бранша се опасяват, че може да става въпрос за нова схема на джебчиите. Туроператорите имат практика да информират предварително за точните маршрути, за началните и крайните точки на пътуванията, което според екскурзоводите може би се следи и от крадците.

Главен инспектор Живко Костадинов, началник в ОДМВР-Варна, съветва гостите на града да бъдат особено внимателни при създаване на някаква суматоха около тях. „Да не оставят без надзор вещите си и да не носят големи суми пари в странични джобове на раници и чанти”, каза той.

От полицията във Варна уверяват, че разполагат с цивилни екипи, които денонощно обикалят най-рисковите райони и реагират бързо на сигнали. „Колегите са много добре обучени, взаимодействат с водачите на градския транспорт, с охраната на моловете”, увери инспектор Костадинов.

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