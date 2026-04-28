Разбитата група джебчии от Стара Загора се смята, че е извършвала кражби не само в различни градове у нас, но вероятно и в други държави от Европейския съюз.

Задържаните са четирима - две жени, мъж и 17-годишно момиче, като по данни на разследващите техни жертви са били основно възрастни хора в градския транспорт. От откраднати дебитни карти те са изтеглили над 1400 евро.

Разследването сочи, че групата е действала по добре отработена схема, като се възползвала от струпванията на хора при качване и слизане от автобуси. „Единият от извършителите прикрива действията на другия, който извършва кражбата, след което бързо напускат мястото. Вземат само парите и дебитните карти, а останалото изхвърлят“, обясни началникът на сектор „Криминална полиция“ Любомир Цветков.

Според началника на Първо районно управление Димитър Димитров задържаните са „гастролиращ контингент“. “Те са от село Белозем и обикалят територията както на страната, така и вероятно извън нея - в други държави от Европейския съюз, където извършват подобни специализирани кражби“, посочи той.