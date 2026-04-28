-
Кои са „Светльо” и „Картофа”, за които се твърди, че отправяли заплахи срещу Георги Кандев
-
Нови разкрития: Епстийн е държал жертвите си в апартаменти в Лондон
-
Нелегален ботокс през границата: Какво показва случаят на „Капитан Андреево“
-
Мъжът, разчленен в Пловдив - убит заради спор за дистанционно
-
Делото "Сияна": Очаква се нова автотехническа експертиза за тежката катастрофа
-
Протест пред Софийския градски съд срещу насилниците на животни
Групата се възползвала от струпванията на хора при качване и слизане от автобуси
Разбитата група джебчии от Стара Загора се смята, че е извършвала кражби не само в различни градове у нас, но вероятно и в други държави от Европейския съюз.
Задържаните са четирима - две жени, мъж и 17-годишно момиче, като по данни на разследващите техни жертви са били основно възрастни хора в градския транспорт. От откраднати дебитни карти те са изтеглили над 1400 евро.
Разбиха група джебчии в Стара Загора, действали в градския транспорт
Разследването сочи, че групата е действала по добре отработена схема, като се възползвала от струпванията на хора при качване и слизане от автобуси. „Единият от извършителите прикрива действията на другия, който извършва кражбата, след което бързо напускат мястото. Вземат само парите и дебитните карти, а останалото изхвърлят“, обясни началникът на сектор „Криминална полиция“ Любомир Цветков.
Според началника на Първо районно управление Димитър Димитров задържаните са „гастролиращ контингент“. “Те са от село Белозем и обикалят територията както на страната, така и вероятно извън нея - в други държави от Европейския съюз, където извършват подобни специализирани кражби“, посочи той.
Последвайте ни