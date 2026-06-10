Жители на великотърновското село Михалци, община Павликени, вече пореден ден протестират. Причината - тежкотоварни камиони минават всеки ден през населеното място, превозвайки инертни материали за новостроящата се магистрала Русе - Велико Търново.

Село Михалци е с около 500 жители, от които 200 са се подписали под подписка с искане камионите да не преминават през населеното място. "Подадохме жалба през септември миналата година, след като през август започнаха да преминават интензивно тежкотоварните камиони през селото. Първоначално бяха по няколко на ден, след това станаха 20-30 и трафикът постепенно се увеличи", разказа в "Здравей, България" жена от населеното място.

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По думите ѝ няколко души, които били най-силно засегнати от трафика - отишли при кмета. "Той ни отговори, че няма откъде другаде да преминават камионите и че трябва да се строят магистрали. Ние му обяснихме, че има обходни маршрути и че пътят за и от кариерата съществува отдавна. Вземат инертни материали от кариерата, преминават през селото и ги транспортират към строителните обекти по трасето на магистралите Русе - Велико Търново и „Хемус“, обясни тя.

Напрежението ескалирало, след като започнали да се напукват стените на къщите на хората, теренът започнал да сляга, а пътната настилка да се разруши. "Част от дупките са запълвани, но проблемът остава. Гражданското недоволство започна още през 2025 година, когато беше организирана подписка с 69 подписа до общината, Министерството на околната среда и водите, Агенция „Пътна инфраструктура“ и други институции", заяви Станислав Георгиев.

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Хората получили отговор от институциите. "От Регионалната здравна инспекция например потвърдиха, че жителите имат основание за притесненията си. От останалите институции получихме становища, но реално решение няма", подчерта той.

И заяви, че хората настоявта да бъде намерен алтернативен маршрут. "Има стар кариерен път, който може да се използва. Самият кмет на община Павликени е казвал, че има общински терени, през които трасето може да бъде отклонено", заяви Георгиев.

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