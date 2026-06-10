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Социолози коментираха и промените в състава на ЦИК, които предизвикаха спорове
"Оставката на Кандев поставя два основни въпроса. Позицията на главен секретар беше изключителен трамплин през 2005 г. Единият вариант е не става ли въпрос за добре калкулирана бъдеща политическа кариера. Ако има някакъв политически натиск, за какъвто се намеква в неговия пост, той трябва да заговори в конкретика", каза социологът от "Насока" Елена Дариева в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
"Георги Кандев натрупа политически капитал в рамките на мандата на правителството на Андрей Гюров. Това вероятно е изкушаващо. Търси се реализация на политическия терен. След като си бил 30 години в системата и си стигнал до най-високия професионален пост, за оставката трябва да се дадат по-конкретни мотиви", коментира социологът от "Тренд" Димитър Ганев.
Оставката на Георги Кандев и политическите хоризонти пред него
Двамата коментираха и споровете, които предизвика новият състав на Централната избирателна комисия. "Ако има някакви проблеми с изборния процес в България, то те са преди секционната избирателна комисия. Ако изборите бяха фалшифицирани в ЦИК или СИК, никой нямаше да си хвърля усилията и парите за този контролиран вот", заяви Ганев.
От своя страна, Елена Дариева отбеляза, че само двама членове от предложения нов състав имат опит в Комисията до момента. "Виждаме много юристи, но много малък брой на математиците и статистиците", допълни тя.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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