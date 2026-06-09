Напускането на Георги Кандев на поста главен секретар на МВР би могло да се интерпретира в сферата на формирането на двойки за президентските избори, коментира в предаването „Твоят ден” политологът доц. Татяна Буруджиева.

Според политолога Георги Проданов не трябва да се изключва вариантът на Кандев да не му е понесло в МВР, защото преди той не е участвал на такова ниво във ведомството. Той не е давал заявка, че ще участва в политиката, а вчера избухна обществено очакване, което му отреди позиция, роля, посочи политологът.

Журналистът Валерий Тодоров каза, че е възможно Кандев да има някаква политическа покана, защото са се чули коментари и предположения от различни политически сили. Ако пък мотивите му са лични, то те най-вероятно са свързани с кариерното му развитие в системата на МВР.

Политическите реакции след оставката на главния секретар на МВР

„Действително Кандев беше силното олицетворение на нормалността в полицията, на работещата полиция, на полицията, която говори по начин, по който може да бъде почувствано някакво доверие в нея”, смята Проданов. Той допълни, че според него преходът към политиката би могъл да разруши този образ и да създаде фалшив герой.

„Има поле за такова движение и то не е свързано с професионализма. Да, докато той има пагони, силата на неговото публично присъствие и легитимността на неговия политически образ е свързан именно с тези пагони. В момента, в който прекрачва в политиката, той го прави като един честен човек, като герой, който е срещу системата”, смята Буруджиева.

„Новото правителство показва силна политическа инициатива и то на много фронтове едновременно. Един месец е малко, за да се ориентира една политическа сила в управлението, но лично аз съм позитивно настроен. Има енергия за промяна. Как тя ще се разпръсне и къде ще се фокусира е вече въпрос на следващи стъпки. Чакаме 100 дни и после ще бъдем по-критични или по-оптимистични”, коментира Тодоров.

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Редактор: Цвета Лазаркова