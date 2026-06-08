Оставката на главния секретар на МВР , подадена само месец след началото на новото управление, предизвика политически реакции и постави въпроси за причините, довели до решението.

ГЕРБ изрази сериозно безпокойство по повод оставката на главния секретар на Министерството на вътрешните работи, подадена само месец след встъпването в длъжност на новото управление. В публикация в социалните мрежи от партията посочват, че решението поражда редица въпроси относно начина, по който е функционирало ръководството на МВР през последните седмици.

Според политическата сила особено внимание заслужават мотивите, посочени от подалия оставка висш професионален ръководител на Вътрешното министерство. От партията питат какви са били т.нар. „чужди решения“, които главният секретар е трябвало да изпълнява и за които впоследствие да носи отговорност. „Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава? И ако е имало – от къде е идвала тя?“, питат от партията.

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев коментира във Facebook публикация, че „напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление".

„Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости. Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление", смята народният представител.

По думите му случаят „Кандев“ не е кадрови епизод, а предупреждение, че МВР „отново се връща под политически и задкулисен контрол". Мирчев подчерта, че последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата.

Зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров заяви пред журналисти, че Георги Кандев знае повече, отколкото казва и е написал. "Затова ще внесем искане за неговото изслушване в парламента и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за сряда", категоричен е той.

"Нямам съмнение, че от "Прогресивна България" ще гласуват против това наше предложение, което може да покаже защо промениха правилника за работа на НС относно внасяне на искания за изслушвания", добави Петров.

"Кандев е посочил, че не желае да бъде удобен, а ние знаем на кого не беше удобен - на Пеевски по време на служебното правителство и на борбата с купуване на гласове в предизборната кампания. Оказа се, че явно не е удобен и на настоящото правителство и ние от "Възраждане" се питаме дали това удобство не е следствие на една добра колаборация на старите и новите управляващи", каза народният представител.

Той обясни, че подаването на оставка от най-висшия оперативен ръководен орган на МВР винаги показва носенето на някаква отговорност. Според него обществената сигурност и борбата с престъпността изискват да имаме главен секретар на МВР, който да е на мястото си, а не да пише, че не желае да изпълнява поръчки.

На въпрос за твърдения, че Георги Кандев подава оставка, за да бъде кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров, той коментира, че българското общество достатъчно се е нагледало на спасители. "Вече имаме пример как бивш главен секретар на МВР впоследствие оглавява партия, която се определя като проевропейска - ГЕРБ. Ако това се случи, едва ли ще изненада някого", заключи той. По думите му българското общество иска борба с престъпността, убийствата по пътищата, криминалната престъпност и финансовите измами.

Редактор: Дарина Методиева