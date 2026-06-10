Мъж и жена са задържани за безразборна стрелба в пернишкото село Дивотино, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в следобедните часове във вторник. Местни хора подали сигнал, в който съобщили, че се чуват изстрели от съседен имот.

Служители на Първо районно управление установили, че стрелбата е произведена от 36-годишна жена. Тя живее на семейни начала с 44-годишен мъж, а оръжието е законно притежавана от него пневматична пушка, информира кореспондентът на БТА в Перник Мая Костадинова.

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Преди инцидента двойката употребила алкохол. По първоначални данни няма конкретна причина за извършените хулигански действия.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Ивета Костадинова