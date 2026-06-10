Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Този въпрос отново е на дневен ред в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Точката беше отложена от миналата седмица. Причината е, че двамата заместник-директори – Ивелина Христова и Илиян Танчев, не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временно ръководството на следствието.

Правосъдният министър е категоричен, че Сарафов трябва да напусне съдебната система

Освен това кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да реши дали да предложи кандидат за временен директор. Стефанова има такова правомощие, тъй като шефът на Националното следствие е и заместник-главен прокурор по разследването.

Редактор: Мария Барабашка