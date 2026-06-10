Остра реакция на опозицията в парламента, след като властта обяви, че страната ни спира предоставянето на въоръжение за Украйна от складовете на Българската армия. Новината дойде още във вторник от министъра на отбраната. Днес в Министерския съвет премиерът Румен Радев обясни решението с тежките икономически последици от войната за страната ни.

Според ГЕРБ, „Продължаваме промяната” и „Демократична България” този ход ще нанесе щети на страната ни по редица линии. От една страна, ще постави под въпрос България като стратегически партньор, а от друга – ще нанесе загуби на отбранителната ни индустрия. На този фон от „Възраждане” обявиха, че ще настояват за тотално спиране на продажбата на оръжия за Украйна.

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Още във вторник думите на военния министър предизвикаха бурни реакции в опозицията. Според ГЕРБ този ход поставя под риск стратегическото позициониране на България.

„Коментарите на МВнР са едни, а на МО и на премиера - други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно политическо употреба - друго”, заяви Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС.

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ПП и ДБ също критикуваха остро спирането на помощта за Украйна.



„Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Защото тогава, когато ние спираме оръжията, не сме честни към българското общество. Защото не се спират оръжията, а се спират 2%, които са от складовете на Българската армия. Не се спират тези, които са произведени от българската индустрия. Те са 98%”, каза Ивайло Мирчев.

„Такива изказвания, като това, което видяхме вчера, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството, на военнопромишления комплекс. Както спомена и колегата Богданов, изолират България от картата на доставчиците на оборудване и боеприпаси в тези военни конфликти”, заяви Радослав Рибарски от ПП.

Реакция дойде и от „Възраждане”.



„Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, тоест няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. За да сложим край на това лицемерие и да го изясним веднъж завинаги в парламента, ние ще внесем две предложения: за забрана на продажба на оръжие за Украйна и за това, ако има сделки с други страни, те да бъдат със забрана за реекспорт”, заяви Костадин Костадинов.