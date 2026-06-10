Случаят с Ива Михайлова, блъсната на пътя в Северна Македония преди осем месеца, е в юрисдикцията на съдебната система на страната, каза външният министър на РСМ Тимчо Муцунски в отговор на въпрос защо властите в Кочани не позволяват на Михайлова да се лекува в България.

Муцунски участва днес в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), която се провежда в София.

Дипломатът подчерта, че това е криминално-правно събитие, което е под юрисдикцията на съдебната система на държавата: "Така че как функционира независимата съдебна система е изцяло в нейната юрисдикция и аз не бих могъл да коментирам".

МВнР се зае със случая на българската гражданка Ива Михайлова от Кочани

Муцунски допълни, че независимо дали дадено лице е обвиняемо по наказателно производство, или не, достъпът до здравната система на Северна Македония е възможен и ще бъдат създадени най-добрите условия за лечение на всеки човек в там.

Той заяви, че не бива да се свързва процесът на лечение на потенциален здравословен проблем със значението на наказателна процедура.

В отговор на въпроса защо властите на Северна Македония са отнели и българските документи на Михайлова, наред с тези от страната, Муцунски обясни, че отговорът трябва да се търси от съдебните институции. "Това, което мога да кажа, е, че ние, като институция, се грижим съдебната система да функционира по прозрачен начин", подчерта външният министър на Република Северна Македония.

Редактор: Цвета Лазаркова