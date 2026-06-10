Достатъчни ли са мерките срещу тежките катастрофи? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS адвокат Петър Бозов и Емил Панчев, председател на СБА.

„Отново се приемат драконовски мерки, но има едно нещо, което забравяме - закрихме Института по криминология, чиято работа следваше да бъде точно тази – да изследва защо даден вид престъпност се увеличава и да предлага, чрез средствата на науката, мерки за справяне с нея. За мен едно от първите неща, когато говорим за превенция на престъпността, е тя да бъде изучавана. Според мен новото правителство следва да предприеме мерки за възстановяване на Института по криминология, именно за да могат да се вземат адекватни мерки”, коментира адвокат Петър Бозов.

Съдът остави в ареста единия от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“

По случая с катастрофата на „Челопешко шосе”, той каза, че има интересна ситуация с гледането на мерките на обвинените - два различни съдебни състава прочетоха закона по различен начин и го тълкуваха различно. „Имаме две идентични ситуации, защото и двамата са тежко пострадали. Прокуратурата е решила да раздели делата им, като и по двете дела има експертиза, която сочи, че те не могат да се явят в съдебната зала, тъй като състоянието им не позволява транспортиране. Същевременно те са контактни, адекватни и могат да участват в съдебно заседание в рамките на болницата. Единият съдебен състав прие, че прокурорът не е изпълнил задължението си по член 64 да доведе обвиняемия пред съда. Другият съдебен състав обаче прие, че прокурорът е изпълнил това свое задължение, след като е осигурил явяването му, макар и извън сградата на съда. Затова се стигна до ситуация, при която единият обвиняем в момента няма мярка за неотклонение, а другият е задържан под стража, макар и в болничната стая, докато състоянието му позволи да бъде преместен в затвора”, коментира адвокат Бозов. Според него е интересно също какво ще реши Апелативния съд на протеста на прокуратурата и дали изобщо този протест ще бъде разгледан.

Емил Панчев коментира, че България отчита много повече жертви при катастрофи от другите европейски страни.

„Над 70 души средно на 1 милион население загиват в България при тази война. В северните държави да отчитат по 25–26 загинали на 1 милион души, средно за Европа броят да е около 40–45 загинали на 1 милион”, обясни Панчев.

Според него много хора у нас продължават да се движат с невалидни и фалшиви книжки или изобщо без книжки.

„За мен това е и резултат от занижен контрол по пътищата. Щом се появяват такива лица, това означава, че те смятат, че могат да се движат безнаказано. Същото се случва и с тези, които имат чешките книжки”, коментира Панчев.

Адвокат Бозов напомни, че когато пребиваваме в чужда страна повече от 6 месеца имаме задължението да сменим книжката си с такава от съответната държава. Той смята, че трябва да се засили контролът по този въпрос.

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Редактор: Ина Григорова