Багерист в кариера за добив на инертни материали край пазарджишкото село Лозен се е удавил на 2 юли по време на редовна работна смяна, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Загиналият е управлявал специализирана машина за добив на пясък.

По първоначална информация багерът е пропаднал неочаквано във водоема на кариерата. Операторът на машината е останал заклещен и не е успял да напусне кабината, потъвайки под водата заедно с техниката.

В претърсването на мястото на злополуката са се включили специализирани екипи. Тялото на загиналия мъж е открито и извадено на повърхността днес от водолази.

В Окръжната следствена служба е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик. Предстои да бъдат изяснени причините за пропадането на машината и дали са били спазени всички изисквания за безопасни условия на труд на обекта. На мястото се извършва оглед.

Редактор: Цветина Петрова