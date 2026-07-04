Евродепутатът Илия Лазаров беше избран за председател на Съюза на демократичните сили по време на Националната отчетно-изборна конференция на партията, проведена днес. Досега той заемаше поста главен секретар на СДС.

Делегатите избраха за заместник-председатели досегашния лидер на партията Румен Христов, председателя на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и председателя на СДС-Варна Янко Станев. За главен секретар на партията беше избрана Миглена Горанова.

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В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на новоприети млади членове, които се присъединяват към редиците на партията.

По време на конференцията СДС прие и политическа декларация, в която очерта като свой основен приоритет предстоящите президентски избори. От партията определят вота като ключов за демократичната общност и призовават за обединение около обща кандидатура за президент и вицепрезидент.

В документа се подчертава, че победа на демократичните сили е възможна единствено чрез съвместни действия на всички партии, споделящи евроатлантическите и демократични ценности. От СДС заявяват, че ще работят за издигането на единен кандидат, подкрепен от широк кръг политически формации, включително и от коалиционните партньори от ГЕРБ.

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Според декларацията президентските избори са възможност демократичната общност да демонстрира политическа зрялост и единство, като предложи обща визия за развитието на страната и спечели доверието на избирателите.

Редактор: Цветина Петкова