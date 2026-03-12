Сградата на СДС на ул. „Раковски“ 134 е „храм на демокрацията“ и темата за бъдещето ѝ е изключително болезнена за партията. Това заяви председателят на Съюза на демократичните сили Румен Христов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Повод за коментара му е предложението на Столичната община сградата да стане общинска .

По думите на Христов тя е била отнета по време на служебно правителство. „Сградата ни беше отнета по времето на служебен кабинет от тогавашния министър на правосъдието Крум Зарков, за да бъде предоставена за нуждите на Европейската прокуратура. Тогава молехме да ни оставят поне етажа, на който работехме“, каза Христов. Той подчерта, че в момента партията няма собствено пространство за работа. „Сега не сме никъде – все едно работим на улицата“, заяви той. Депутатът от ГЕРБ-СДС обясни, че ще търси разговор с кмета на София Васил Терзиев, за да бъде намерено решение и партията да получи поне няколко помещения. „СДС е партията, която промени държавата, и това е най-малкото, което сме заслужили“, добави той.

Христов коментира и обсъжданите от правителството мерки заради повишението на цените на горивата. Според него подходът за предоставяне на компенсации не е лош, ако е насочен към най-уязвимите групи. Той отбеляза, че международната ситуация остава напрегната и изрази надежда конфликтът в Близкия изток да приключи възможно най-скоро.

По отношение на предложението на ГЕРБ–СДС за великденски добавки Христов подчерта, че мярката не е предизборна. „Това не е предизборно решение. Прави се основно заради факта, че когато наближат коледните и великденските празници, започва наддаване на цените“, обясни той.

Народният представител заяви, че сътрудничеството между СДС и ГЕРБ работи добре и към момента няма причина да бъде променяно. „Засега нещата вървят добре. Оставаме с ГЕРБ и смятам, че една схема, която работи добре, не трябва да бъде променяна“, каза той. По думите му СДС има твърди привърженици, макар партията да е започнала да се превръща в поколенческа формация. „Ние държим гласовете ни да отиват вдясно“, подчерта Христов.

Той добави, че Румен Радев е политически опонент на коалицията, като целта пред ГЕРБ–СДС остава първото място на следващите парламентарни избори.

