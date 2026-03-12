Общинският съвет на София прие единодушно четири от общо шестте доклада за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община.

За два от докладите нямаше пълно съгласие. В единия случай става въпрос за прехвърлянето на сградата на СДС на улица "Раковски" 134. Антон Койчев от групата на ГЕРБ-СДС гласува с "въздържал се". Във втория случай - по доклада за парк "Врана", независимият съветник Красимир Гълъбов също гласува с "въздържал се".

Задочен спор между Пеевски и Терзиев за държавни имоти в София

С решението си Столичният общински съвет даде право на кмета Васил Терзиев да започне процедура по прехвърлянето на имотите от държавата към СО. Първо обаче трябва да се изпратят конкретните държавни обекти на областния управител на София Вяра Тодева, която ще ги предложи за гласуване в Министерския съвет.

Сред имотите, за които СОС даде разрешение за придобиване, са:

► сградата на бившия Нотариат на бул. „Патриарх Евтимий“ № 2. Тя е паметник на културата. Построена е в края на XIX век и използвана десетилетия като Нотариат;

► имотът на бул. „Сливница“ № 235. Това са две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., които са паметници на културата и са свързани с обществено-политическата история на София;

► терен в район „Нови Искър“, местност "Църния дол". Имотът с площ 217 056 кв. м е бивша кариера за глина. Предложен е а рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци.

Общо 9 са държавните имоти, подходящи за изграждане на детски градини, ясли и училища:

• 4 имота в район „Витоша“

• 1 имот в район „Лозенец“

• 3 имота в район „Младост“

• 1 имот в район „Овча купел“

СОС одобри и два доклада на общинските съветници от групата на "Спаси София". Единият е за безвъзмездно придобиване от Столичната община на имоти в районите "Подуяне" и "Слатина" за преструктурирането им в нови жилищни площи. Другият доклад е за безвъзмездно придобиване от Столичната община на правото на собственост върху имоти в район “Младост”, за справяне с проблема със застрояването в междублоковите пространства.

Кметът на София върна решение за продажба на терени в „Дианабад“ за ново обсъждане

По-рано Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ ще подкрепи СОС и искането на кмета Васил Терзиев държавата да прехвърли на Общината безвъзмездно определени държавни имоти. "Ще го направим, защото сме последователна партия и наши правителства също са прехвърляли имоти на общините", заяви лидерът на партията. В същото време Борисов обеща много стриктно от ГЕРБ да следят въпросните имоти да не се превърнат в небостъргачи или да бъдат заграбени.

По-рано през деня темата с придобиването на държавни имоти от страна на СО вкара в задочен спор кмета Васил Терзиев и Делян Пеевски. Лидерът на ДПС обяви, че столичният градоначалник и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиване на държавни имоти в София. Според Пеевски става дума за повече от 20 „апетитни“ имота в скъпи и атрактивни квартали, с обща площ от над 1300 дка.

Задочен спор между кабинета и опозицията заради евентуалната продажба на 4400 държавни имота

„Искат да им бъдат харизани от техните съпартийци от служебния кабинет“, посочи Пеевски. Той обвини кмета Терзиев в „некадърно и вредно управление“, като подчерта, че от началото на мандата му София се е превърнала в най-мръсната столица в ЕС, с проблеми, свързани с инфраструктурата, транспорта, презастрояването и недостига на детски градини и ясли.

Последва остър отговор от страна на Терзиев. В пост във Facebook той написа: „Алчна кокошка просо сънува“. Градоначалникът посочи, че целта на Общината е да използва имотите за детски градини, паркове и културни пространства, вместо те да пустеят или да се рушат. Той подчерта, че не очаква от човек, който „не е изградил нищо работещо в живота си“, да разбере мотивите на Общината.