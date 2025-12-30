Кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане решението, с което общински терени в квартал „Дианабад“ в район „Изгрев“ трябваше да бъдат продадени чрез публичен конкурс срещу ангажимент за изграждане на нова административна сграда за районната администрация на друга локация. То беше прието на Столичния общински съвет по-рано този месец.

Терзиев мотивира действията си с правни и икономически основания, като посочи в съобщение до медиите, че предложената сделка противоречи на закона и е финансово неизгодна за общината. „Като кмет моята работа е да вземам решения, които са законни, разумни и защитават интереса на софиянци. Тук говорим за сделка, която не отговаря на законовите изисквания и създава риск общината да загуби ценен ресурс“, заяви той.

По предварителни оценки стойността на новата административна сграда, която районът трябва да получи в замяна, е около 4 млн. лв., докато пазарната стойност на терените е между 10 и над 15 млн. лв., което означава реална загуба за Столичната община. Освен това локацията на сградата е отдалечена и с ограничен достъп за жителите на района.

Столичният кмет подчертава, че общината е ограничена законово при сделки с общинска собственост и не може да приеме непарични замени като предложената. „Връщам това решение, за да се намери законосъобразен, разумен и устойчив начин, който защитава интереса на София,“ добави Терзиев. "Допълнителни въпроси поражда и локацията на предвидената административна сграда, която трябва да бъде изградена върху други общински имоти, включително върху терен, отреден по план за спорт и озеленяване, и на място, което е по-отдалечено и с по-ограничен достъп за жителите на района", се посочва още в съобщението.

Решението е прието въпреки официално отрицателното становище по законосъобразност на заместник-кмета по финанси на Столичната община, в което подробно са изложени рисковете и правните проблеми на предложението. Кметът заявява, че изцяло подкрепя това становище.

С връщането на решението Терзиев заявява ясно, че управлението на общинската собственост трябва да бъде икономически отговорно, прозрачно и законосъобразно, в дългосрочен интерес на града и неговите жители.

Редактор: Ралица Атанасова