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Скок в цените се очаква най-вече при смартфони, лаптопи и телевизори
Браншът за електроника и домакински уреди прогнозира ново увеличение на цените на черната и бялата техника. Основните причини са поскъпването на петрола, растящите цени на технологичните компоненти и увеличеното търсене на чипове заради развитието на изкуствения интелект. Според представители на сектора поскъпването може да достигне до около 15%.
В магазините за техника потребителите продължават да избират устройства според бюджет и функционалности. Един от клиентите, Кристиян, който търси климатик преди лятото, споделя, че е отделил около 1200 евро и не смята, че цените са се повишили значително през последната година. За него ключови са смарт функциите и управлението през телефон.
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От бранша обаче посочват, че по-високите разходи за транспорт, логистика и суровини вече оказват натиск върху цените. По думите на заместник-управител на магазин за техника, очакваното увеличение варира между 5 и 15% според категорията.
Най-голямо поскъпване се очаква при устройствата, които използват чипове - смартфони, лаптопи и телевизори. При едрите електроуреди като хладилници, перални и съдомиялни увеличението ще бъде основно заради по-скъпите материали като пластмаса и метал.
В момента няма сериозни забавяния при доставките на масовите продукти, но при по-специфични модели могат да се появят затруднения. Въпреки очакваното поскъпване, търсенето остава стабилно, като потребителите все по-често избират уреди с по-висок енергиен клас и повече функционалности.
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