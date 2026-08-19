НАТО е готова да реагира на всяка заплаха и ще предприеме всички необходими действия за защитата на държавите от Алианса. Това заяви негов представител пред Reuters в отговор на информацията, че Иран е разглеждала възможността за удари по американски военни цели в Европа при евентуална ескалация на войната от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

От Алианса подчертават, че системата му за възпиране и отбрана е в готовност да реагира при подобна заплаха. „Както показахме по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО успешно прехвана балистични ракети, насочени от Иран към Турция в четири отделни случая, нашата способност за възпиране и отбрана е силна и ефективна“, заяви представителят на НАТО.

Реакцията идва след публикация на „Файненшъл Таймс“, според която Техеран е проучвал възможни американски военни цели на европейска територия , които биха могли да бъдат атакувани, ако Доналд Тръмп предприеме действия за разширяване на конфликта.

Изданието се позовава на двама неназовани източници, близки до иранския режим. Според тях сред разглежданите държави са страни от Югоизточна Европа, включително България.

Страната ни миналия месец разреши използването на авиобаза „Безмер“ от американски самолети за презареждане с гориво.

Вътрешният министър Иван Демерджиев увери, че около базата вече са предприети засилени мерки за сигурност. По думите му те са съобразени с ниво на заплаха, което е дори по-високо от това, което към момента се отчита от службите.

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„Подсигурили сме се. Мерките са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите. Следим постоянно ситуацията и процесите“, заяви Демерджиев. Той допълни, че институциите ще продължат да предприемат изпреварващи мерки според развитието на обстановката.

Сред потенциалните цели, разглеждани от Техеран, според „Файненшъл Таймс“, е и Кипър. През март британска военновъздушна база на острова беше атакувана с дрон. Източниците на британското издание твърдят още, че иранските сили са анализирали възможността при нова ескалация да нанесат удари и по подводни оптични кабели в Ормузкия проток.

Редактор: Цветина Петкова