Значително спадане на водното равнище в язовир „Каракурт” в източна Турция разкри отново останките от едноименното историческо село. Преди години населеното място остана под вода при изграждането на хидротехническото съоръжение в община Саръкамъш.

Заради горещия летен сезон над повърхността отново са се появили селската джамия, останки от основите на десетки жилищни сгради и историческа църква.

Древен турски град изчезва под вода (ВИДЕО)

Заснетите с дрон кадри показват отблизо потъналите руини, които свидетелстват за някогашния съвместен живот на различните религии в селището. Джамията и църквата, заснети в един и същ кадър, за пореден път припомнят многокултурното минало и историята на региона.

Изплувалата от водите на язовира гледка привлича интереса на много местни жители и фотографи, превръщайки обекта в атракция за наблюдение на разкритата история.

Редактор: Мария Барабашка